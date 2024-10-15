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15 октября, 12:45

Происшествия

Десятки человек пожаловались на отравление зефиром "Жизель"

Десятки человек пожаловались на отравление зефиром "Жизель"

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В Сети начали появляться сообщения о массовых случаях отравления зефиром "Жизель". Пострадавшие жалуются на симптомы, указывающие на пищевое отравление.

Как выяснилось, причиной инцидента может быть использование в производстве зефира сахарозаменителя на основе мальтита. Этот сахарный спирт, обладающий низкой калорийностью, широко применяется в пищевой промышленности. По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Килипко, при избыточном потреблении мальтит может вызывать негативные реакции в организме.

Врач объяснила, что мальтит имеет дозозависимый эффект. При его избыточном употреблении около половины вещества остается в неперевариваемом виде в кишечнике. Это приводит к тому, что мальтит становится активным веществом, притягивающим воду. В результате количество жидкости в кишечнике увеличивается, что вызывает раздражение стенок кишечника, спазмы и болевые ощущения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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