Новости регионов: один человек выжил в найденной у берегов Камчатки лодке

У берегов Камчатки нашли лодку с путешественниками, которые потерялись больше двух месяцев назад. Выжил только один из них. За это время он похудел на 50 килограммов. Детали произошедшего уже восстанавливает прокуратура. По информации ведомства, двое мужчин и 15-летний сын одного из них пытались доплыть от берегов Хабаровского края до Сахалина. Они должны были добраться за несколько часов, но пропали. Спустя 67 дней рыбаки случайно обнаружили лодку на радарах.

Тем временем иркутские спасатели тушат крупный пожар на складе с пленкой. Пламя охватило больше тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС, вспыхнула кровля здания. В данный момент на месте ЧП работают почти четыре десятка пожарных и 11 единиц техники. К этой минуте открытое горение ликвидировано. Информации о пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.