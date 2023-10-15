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15 октября, 12:45

Спорт

Вратаря футбольного клуба "Енисей" удалили за нападение на мальчика, подающего мячи

Вратаря футбольного клуба "Енисей" удалили за нападение на мальчика, подающего мячи

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Вратарь "Енисея" Евгений Ставер получил красную карточку в матче с "Химками". После поражения команды голкипер красноярского футбольного клуба сорвался на мальчике, который подает мячи, и попытался его избить.

Футболисту показалось, что тот во время матча несколько раз затягивал время, удерживая мяч в руках. Спасли мальчика другие футболисты и подоспевшие на поле болельщики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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