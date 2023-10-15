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Новости

15 октября, 07:15

Общество

Новости мира: посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Новости мира: посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Число погибших в Израиле россиян возросло до 16

Посетителей Версальского дворца эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Москвичи принесли цветы к посольству Палестины в память о погибших мирных жителях

Промзона вспыхнула в Гольянове

"Рейд 112": авария с участием трех автомобилей произошла в Тепличном переулке

Армия Израиля предотвратила попытку проникновения террористов из Ливана

Все организованные тургруппы вернутся из Израиля в РФ к 15 октября – АТОР

Новости мира: неизвестный напал на школу в городе Аррас

Все организованные туристы вернутся из Израиля в Россию к 15 октября – АТОР

Тысячи посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва. Было получено сообщение о бомбе. При этом во Франции в настоящее время действует предупреждение о максимальном уровне террористической угрозы в связи с нападением на школу в городе Аррас, после которого погиб учитель.

Жительница США вышла замуж за саму себя. Она купила белое платье, кольцо с бриллиантами, провела девишник. На торжественной церемонии, которую тоже устроила сама, американка поклялась любить и беречь себя вечно. Узнав об этом, работодатель уволил ее, опасаясь, что женщина сошла с ума.

В американском городе Альбукерке стартовал ежегодный фестиваль воздухоплавателей. Участники мероприятия соревнуются не только в управлении летающим аппаратом, но и в конкурсе на самую оригинальную модель аэростата.

Редкое кольцеобразное затмение Солнца можно было наблюдать на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. Астрономы-любители в США поделились снимками с пользователями соцсетей.

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