Новости мира: посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва

Тысячи посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва. Было получено сообщение о бомбе. При этом во Франции в настоящее время действует предупреждение о максимальном уровне террористической угрозы в связи с нападением на школу в городе Аррас, после которого погиб учитель.

Жительница США вышла замуж за саму себя. Она купила белое платье, кольцо с бриллиантами, провела девишник. На торжественной церемонии, которую тоже устроила сама, американка поклялась любить и беречь себя вечно. Узнав об этом, работодатель уволил ее, опасаясь, что женщина сошла с ума.

В американском городе Альбукерке стартовал ежегодный фестиваль воздухоплавателей. Участники мероприятия соревнуются не только в управлении летающим аппаратом, но и в конкурсе на самую оригинальную модель аэростата.

Редкое кольцеобразное затмение Солнца можно было наблюдать на территории Северной и Южной Америки, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. Астрономы-любители в США поделились снимками с пользователями соцсетей.