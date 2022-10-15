Десять пострадавших при стрельбе в школе Ижевска остаются в больнице

Десять человек, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, пока остаются в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как уточнил министр, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии и лечится в институте нейрохирургии имени Бурденко. Также особое внимание требуется девочке с ранением. Остальные пациенты уже поправляются. Среди них – двое взрослых.

Утром 26 сентября в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, погибли 17 человек. Пострадавшие были отправлены спецбортом МЧС на лечение в Москву. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.