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Десять пострадавших при стрельбе в школе Ижевска остаются в больнице

Десять пострадавших при стрельбе в школе Ижевска остаются в больнице

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Десять человек, пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, пока остаются в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Как уточнил министр, один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии и лечится в институте нейрохирургии имени Бурденко. Также особое внимание требуется девочке с ранением. Остальные пациенты уже поправляются. Среди них – двое взрослых.

Утром 26 сентября в школе № 88 в Ижевске произошла стрельба, погибли 17 человек. Пострадавшие были отправлены спецбортом МЧС на лечение в Москву. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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