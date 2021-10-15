Газ вернут в 11 многоквартирных домов Северного Бутова

В ближайшее время должны вернуть газ в 11 многоквартирных домов Северного Бутова. Его отключили после ЧП на подстанции на улице Грина, где был мощный пожар. Выгорело примерно 75 квадратных метров, сообщили в МЧС.

Пострадал один человек. Также огонь повредил 3 машины. Первые кадры ЧП присылали телезрители. На них видно, как огонь поднимается на несколько метров вверх.

На запись попал и момент вспышки. Видно, как пламя вырывается из здания. За секунду до этого из помещения выбежали несколько человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.