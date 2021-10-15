Момент взрыва на газовой подстанции в Бутове попал на видео

Момент взрыва на газовой подстанции на юго-западе Москвы попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как пламя вырывается из здания и буквально за секунду охватывает его и машины, которые припаркованы рядом. Также можно рассмотреть нескольких людей, которые выбегают из здания.

Пожар вспыхнул на газовой подстанции на юго-западе столицы в пятницу, 15 октября. Огонь охватил газовое оборудование и три легковых автомобиля на площади 75 квадратных метров. Согласно уточненной информации, в результате пожара пострадал один человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.