До 15 суток ареста грозит участникам конфликта на станции метро "Текстильщики"

Арест на 15 суток или штраф по тысяче рублей грозит четырем участникам конфликта на станции метро "Текстильщики". Об этом сообщили в МВД.

Ссора произошла несколько дней назад. Трое мужчин начали приставать к женщине после того, как она сделала им замечание. Почти весь вагон встал на сторону пассажирки. Один из свидетелей был особенно активен.

В итоге дебоширов из вагона высадили, там их уже ожидала полиция. После составления протоколов материалы дела передали в суд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.