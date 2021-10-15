Ксения Собчак через неделю после тяжелой аварии вернулась к работе

Ксения Собчак заявила, что возвращается к работе, и поблагодарила всех, кто поддерживал ее после аварии. Сообщение появилось в телеграм-канале журналистки.

Собчак была пассажиром машины, которая стала участником смертельной аварии на трассе по пути к Сочи. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились несколько человек.

В результате одна девушка погибла. Собчак по делу проходит в качестве свидетеля. Она уже дала показания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.