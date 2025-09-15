Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 сентября, 20:45

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

"Московский патруль": ликвидирована группировка, которая вывела из России 2,5 млрд рублей

Пожар локализован на складе в Щербинке

Москвичи обратились в полицию после кражи цветов и деревьев с их двора

Новости регионов: туристы с полугодовалым ребенком заблудились в горах Сочи

"Аферисту из Tinder" Саймону Леваеву в России могло бы грозить до 10 лет лишения свободы

В Батуми задержали "афериста из Tinder", который обманул женщин на миллионы долларов

В Грузии задержали "афериста из Tinder" Саймона Леваева

Машина такси загорелась на Шелепихинском шоссе в Москве

Новости регионов: директора и инженера канатной дороги задержали после аварии на Эльбрусе

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 15 сентября.

Крупный пожар произошел в Щербинке. По предварительной информации от МЧС, там вспыхнул неэксплуатируемый склад. На месте виден густой угольно-черный дым, а также открытый огонь. Информации о пострадавших не поступало.

В Москве набирает обороты уникальная программа обновления колледжей и всего средне-специального образования. Учебные корпуса оснащают современным оборудованием, таким же, как на городских предприятиях. Например, в архитектурном колледже № 26 создан настоящий строительный полигон для практической подготовки.

В столице открылись сразу четыре новых станции метро на участке Троицкой линии – от "Новаторской" до "ЗИЛ". Время поездок в центр города сократилось в среднем на 15 минут. Кроме того, добираться стало намного комфортнее благодаря современным поездам "Москва-2024".

