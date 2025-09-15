Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 15 сентября.

Крупный пожар произошел в Щербинке. По предварительной информации от МЧС, там вспыхнул неэксплуатируемый склад. На месте виден густой угольно-черный дым, а также открытый огонь. Информации о пострадавших не поступало.

В Москве набирает обороты уникальная программа обновления колледжей и всего средне-специального образования. Учебные корпуса оснащают современным оборудованием, таким же, как на городских предприятиях. Например, в архитектурном колледже № 26 создан настоящий строительный полигон для практической подготовки.

В столице открылись сразу четыре новых станции метро на участке Троицкой линии – от "Новаторской" до "ЗИЛ". Время поездок в центр города сократилось в среднем на 15 минут. Кроме того, добираться стало намного комфортнее благодаря современным поездам "Москва-2024".