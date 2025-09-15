Форма поиска по сайту

15 сентября, 17:15

"Аферисту из Tinder" Саймону Леваеву в России могло бы грозить до 10 лет лишения свободы

"Аферисту из Tinder" Саймону Леваеву в России могло бы грозить до 10 лет лишения свободы

"Аферисту из Tinder" Саймону Леваеву в России могло бы грозить до 10 лет лишения свободы, рассказал адвокат Сергей Жорин.

Мошенник занимал деньги у разных девушек и пропадал. Всего он собрал около 10 миллионов долларов. На днях преступника задержали в Грузии.

По словам адвоката, в российском законодательстве такие действия квалифицировались бы по статье 159 Уголовного кодекса РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

