"Аферисту из Tinder" Саймону Леваеву в России могло бы грозить до 10 лет лишения свободы, рассказал адвокат Сергей Жорин.

Мошенник занимал деньги у разных девушек и пропадал. Всего он собрал около 10 миллионов долларов. На днях преступника задержали в Грузии.

По словам адвоката, в российском законодательстве такие действия квалифицировались бы по статье 159 Уголовного кодекса РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.