15 сентября, 16:15

Происшествия

В Батуми задержали "афериста из Tinder", который обманул женщин на миллионы долларов

В Грузии задержали "афериста из Tinder" Саймона Леваева

В Батуми задержали "афериста из Tinder" Саймона Леваева, который обманул женщин на миллионы долларов. Он представлялся алмазным магнатом. Мужчина постил в соцсетях фото шикарной жизни. Потом он якобы попадал в неприятную ситуацию и просил у своих девушек деньги, после чего исчезал или находил множество причин их не возвращать.

Один раз Леваева уже задерживали и экстрадировали на родину в Израиль. Однако сейчас его разыскивали по линии Интерпола.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

