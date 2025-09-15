Форма поиска по сайту

15 сентября

Происшествия

В Грузии задержали "афериста из Tinder" Саймона Леваева

В Грузии задержали "афериста из Tinder" Саймона Леваева

В Грузии задержали "афериста из Tinder" Саймона Леваева. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел. Израильтянин был в розыске по линии Интерпола. Его обнаружили в аэропорту Батуми.

Леваев годами знакомился с женщинами в приложении Tinder, входил в доверие и представлялся очень состоятельным человеком – алмазным магнатом. Потом он вымогал деньги якобы из-за проблем по работе. Пострадавшие потеряли порядка 10 миллионов долларов. Позже о мошеннике сняли фильм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

