Новости регионов: директора и инженера канатной дороги задержали после аварии на Эльбрусе

Директора и инженера канатной дороги задержали после смертельной аварии на Эльбрусе. Как сообщает Следственный комитет, против них завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Из-за срыва троса погибли 3 человека.

Гроза со шквалистым ветром обрушилась на Сахалин. Кадрами делятся в социальных сетях местные жители. Из-за сильного ливня видимость на дороге упала.

