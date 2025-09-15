Форма поиска по сайту

15 сентября, 14:30

Происшествия

Новости регионов: директора и инженера канатной дороги задержали после аварии на Эльбрусе

В Париже произошла давка во время раздачи бесплатной жареной курицы

Новости мира: наводнение унесло жизни почти тысячи человек в Пакистане

Новости регионов: взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ангарске

Новости регионов: камыш загорелся на площади 1,5 тыс "квадратов" в Ростовской области

Пожар в грузовом вагоне на перегоне Шиферная – Пески потушен

Массовая авария произошла на Новорижском шоссе

Движение электричек возобновлено на Казанском направлении МЖД

Три человека пострадали в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 сентября

Директора и инженера канатной дороги задержали после смертельной аварии на Эльбрусе. Как сообщает Следственный комитет, против них завели уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Из-за срыва троса погибли 3 человека.

Гроза со шквалистым ветром обрушилась на Сахалин. Кадрами делятся в социальных сетях местные жители. Из-за сильного ливня видимость на дороге упала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

