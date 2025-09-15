Форма поиска по сайту

15 сентября, 07:45

Происшествия

Новости мира: наводнение унесло жизни почти тысячи человек в Пакистане

Новости мира: наводнение унесло жизни почти тысячи человек в Пакистане

В Пакистане число жертв мощного наводнения достигло почти тысячи человек. Более 2,6 миллиона жителей центральной провинции Пенджаб были вынуждены покинуть свои дома. Проливные дожди сезона муссонов привели к разливу притоков реки Инд, уничтожены посевы, многие пострадавшие живут в палатках.

По штату Северная Дакота в США прошел разрушительный торнадо. Гигантскую воронку наблюдали в сельской общине Денхофф, вихрь поднимал мусор и обломки строений. Жителей призвали укрыться в домах или подвалах. Информации о пострадавших нет, торнадо движется на северо-восток.

