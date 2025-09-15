Новости регионов: взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ангарске

В Ангарске в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Пострадали два человека, среди них – 12-летняя девочка. Всех жителей подъезда эвакуировали и разместили в школе, а специалисты обследуют конструкции здания. В городе введен режим ЧС.

В Крыму в районе Коктебеля и Орджоникидзе бушует крупный природный пожар. Его площадь за ночь увеличилась до 80 гектаров. С огнем борются почти 1,5 сотни человек и более 30 единиц техники, но работу осложняет сильный ветер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.