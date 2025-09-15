Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ангарске

Новости регионов: взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ангарске

Новости регионов: камыш загорелся на площади 1,5 тыс "квадратов" в Ростовской области

Пожар в грузовом вагоне на перегоне Шиферная – Пески потушен

Массовая авария произошла на Новорижском шоссе

Движение электричек возобновлено на Казанском направлении МЖД

Три человека пострадали в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 сентября

Движение затруднено на Кутузовском проспекте из-за аварии

Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД

Автомобиль скорой помощи опрокинулся на Кутузовском проспекте в Москве

В Ангарске в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа. Пострадали два человека, среди них – 12-летняя девочка. Всех жителей подъезда эвакуировали и разместили в школе, а специалисты обследуют конструкции здания. В городе введен режим ЧС.

В Крыму в районе Коктебеля и Орджоникидзе бушует крупный природный пожар. Его площадь за ночь увеличилась до 80 гектаров. С огнем борются почти 1,5 сотни человек и более 30 единиц техники, но работу осложняет сильный ветер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаррегионывидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика