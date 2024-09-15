Сводный отряд пожарных и спасателей отправился в ЛНР, такое распоряжение дал глава МЧС России Александр Куренков. Природные пожары в республике бушуют с начала сентября. Только за последние сутки зафиксировано 150 очагов.

В Татарстане Lada врезалась в грузовик, ехавший по встречной полосе. Водитель легкового авто потерял управление, зацепил спереди идущую машину, а потом врезался в грузовик. Два человека погибли

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