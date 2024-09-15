Новости регионов: власти ЛНР увидели признаки умышленных поджогов в регионе

Власти ЛНР увидели признаки умышленных поджогов, приведших к массовым пожарам в регионе, заявил глава республики Леонид Пасечник. Самая сложная ситуация в Антрацитовском округе, где ландшафтные пожары не затихают с начала сентября.

В Татарстане Lada влетела в грузовик, ехавший по встречной полосе. Предположительно водитель легкового авто потерял управление, зацепил спереди идущую машину, а потом врезался в грузовик. Водитель и пассажир скончались на месте.

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