Новости регионов: 50 природных возгораний зафиксировали в Воронежской области

В Воронежской области сотрудники МЧС всю ночь боролись с лесными пожарами. Из-за аномально жаркой и сухой погоды в регионе только за сутки зафиксировали 50 природных возгораний.

В Волгограде четверо человек доставлены в больницу после пожара в жилой многоэтажке. Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже и вскоре перекинулся на балконы соседей. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

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