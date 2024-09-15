Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 09:15

Происшествия

Новости регионов: две фуры столкнулись на трассе в Забайкальском крае

Новости регионов: две фуры столкнулись на трассе в Забайкальском крае

Мурал в честь погибшего военкора Семена Еремина открыли в Балашихе

Новости регионов: около 70 пожаров зафиксировано в Воронежской области

Новости регионов: СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета на Алтае

Мотоцикл загорелся под водителем в Москве

Две крупные аварии произошли на МСД

Школьники сбрасывали самокаты с балкона и сжигали их в Марьине

Новости регионов: во Владивостоке произошло массовое ДТП

Следствие по делу о возгорании на складе Red Box ведется в Москве

Новости регионов: крупный пожар произошел на Рыбзаводе в Дагестане

Две фуры столкнулись на трассе в Хилокском районе в Забайкальском крае, в результате чего одну из них разорвало на части. Один человек погиб, он оказался зажат поврежденными конструкциями большегруза.

В Санкт-Петербурге минувшей ночью теплоход протаранил прогулочное судно. Инцидент произошел в районе Литейного моста. Суда "Соларис" и "Москва-101" не поделили реку и навалились бортами друг на друга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика