Новости регионов: две фуры столкнулись на трассе в Забайкальском крае

Две фуры столкнулись на трассе в Хилокском районе в Забайкальском крае, в результате чего одну из них разорвало на части. Один человек погиб, он оказался зажат поврежденными конструкциями большегруза.

В Санкт-Петербурге минувшей ночью теплоход протаранил прогулочное судно. Инцидент произошел в районе Литейного моста. Суда "Соларис" и "Москва-101" не поделили реку и навалились бортами друг на друга.

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