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15 сентября, 11:15

Происшествия

Пять человек пострадали в результате ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в столице

Пять человек пострадали в результате ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в столице

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Более тысячи эпизодов превышения скорости было за последний год у водителя, который устроил аварию на 1-й Тверской-Ямской улице. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

По предварительным данным прокуратуры, 21-летний водитель попал в ДТП в состоянии опьянения, и у него не было прав. В результате дорожного происшествия получили травмы разной степени тяжести и доставлены в больницы пять человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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