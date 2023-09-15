Пять человек пострадали в результате ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в столице

Более тысячи эпизодов превышения скорости было за последний год у водителя, который устроил аварию на 1-й Тверской-Ямской улице. Об этом сообщили в Дептрансе столицы.

По предварительным данным прокуратуры, 21-летний водитель попал в ДТП в состоянии опьянения, и у него не было прав. В результате дорожного происшествия получили травмы разной степени тяжести и доставлены в больницы пять человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.