Новости регионов: пожарная машина смяла семь легковых авто в Хабаровске

В Хабаровске пожарная машина смяла семь легковых автомобилей. Водитель пытался уйти от столкновения, когда его на перекрестке не пропустил седан. В итоге машина завалилась на бок, зацепив семь легковых автомобилей. В больнице оказались четверо сотрудников МЧС и водитель одной из машин.

На Камчатке сотрудники МЧС спасли двоих туристов. Мужчины отправились на склоны вулкана в Усть-Камчатском районе. Перед путешествием они зарегистрировали свой маршрут в МЧС. Поиски велись с вертолета. Спасатели осмотрели туристические тропы, перевалы и места стоянок. В итоге туристов нашли в некотором отдалении от маршрута. Их эвакуировали в город и передали медикам.

В Омске наградили пожилую женщину, которая возила губернатора региона по сгоревшей деревне на самодельной мотоколяске. Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как бабушка показывает Виталию Хоценко пепелище, оставшееся на месте ее родного села. После большого пожара сохранилось всего два дома, людей переселили, но Надежда Архиповна переезжать отказалась и смастерила себе мотоколяску для поездок в магазин и по другим делам.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов предложил туристам, приехавшим в регион, самостоятельно добывать драгоценный металл. Так планируется увеличить турпоток.

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