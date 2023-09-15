Автомобиль перевернулся в результате ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в столице

Авария произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в столице. Там водитель на большой скорости протаранил попутную машину и опрокинулся. Перекрытыми оказались две полосы в сторону Московской области и одна в сторону центра.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет. К месту ДТП прибыли несколько бригад скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.