Водитель каршеринга, который помял машины в Измайлове, отказался от медосвидетельствования

Водитель каршеринга, который помял восемь машин в Измайлове, отказался от медицинского освидетельствования. Протоколы составили по двум статьям административного кодекса.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции. Кадры разрушительного дрифта прислали очевидцы. Мужчины заехал во двор домов по Сиреневому бульвару и начал одну за другой бить чужие машины. Местные жители несколько раз пытались его остановить, получилось далеко не сразу. Полиция выяснила, что за рулем был житель Подмосковья, его уже привлекали к ответственности за нарушение правил перевозки людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.