Полиция начала восстанавливать события, которые предшествовали аварии на мосту в Уфе

В Уфе полиция начала восстанавливать события, которые предшествовали аварии на мосту. Водитель внедорожника BMW выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя машинами, но так и не затормозил.

В результате автомобиль вылетел с моста и упал с высоты. Водитель погиб, как и пассажир одной из легковушек, в которую он въехал. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.