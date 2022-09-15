Лесной пожар охватил десятки гектаров в Турции

Сразу нескольким курортам на Эгейском побережье угрожает крупный лесной пожар. Огонь, который уже охватил десятки гектаров, пока остановить не могут.

Что там происходит в данный момент? Началась ли эвакуация из отелей? И могут ли они рассчитывать на компенсацию? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.