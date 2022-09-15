Новости регионов: пожар на комбинате Кольской ГМК в Мурманской области ликвидирован

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Пожар в цехе Кольской горно-металлургической компании в Мурманской области ликвидирован. Возгорание тушили почти весь день, персонал эвакуировали, частично обрушилась кровля. Сейчас специалисты устанавливают причину возникновения пожара. Пострадавших нет.
Неизвестный летательный аппарат упал на территории Ставропольского края. В телеграмм-каналах пишут, что это мог быть беспилотник. По словам губернатора края Владимира Владимирова, в результате пострадали пять человек, в их числе – пожарный. Он получил ожоги.
В Приморье продолжают искать леопарда, который напал на одного из жителей села Красный Яр. Леса под Уссурийском в данный момент прочесывают специалисты заповедника "Земля леопарда" и Госохотнадзора. Чтобы не прерывать поиски даже ночью, используют тепловизоры. Для безопасности местных жителей у въездов в населенный пункт поставили дежурных.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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