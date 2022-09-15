Новости мира: на юго-западе Франции лесной пожар перерос в огненный вихрь

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На юго-западе Франции лесной пожар перерос в огненный вихрь. Пламя бушует в департаменте Жиронда. Огонь уже уничтожил больше 3,5 тысячи гектаров леса и вплотную подошел к коммуне Сомо. Власти проводят эвакуацию. В безопасное место вывезли более 800 человек. А на борьбу с огнем, кроме 500 пожарных, отправили вертолеты и пожарные самолеты. Как говорят спасатели, ситуацию осложняют засуха и сильный ветер.
Режим ЧС из-за наплыва мигрантов объявили в американском штате Иллинойс. Для помощи привлекли даже нацгвардию. Крайне серьезное положение в Техасе, где на мексикано-американской границе скопилось более 10 тысяч нелегалов. Из Техаса их на автобусах отправляют в Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго. В Вашингтоне, кстати, тоже объявили чрезвычайную ситуацию – там уже не справляются с наплывом беженцев. Миграционный поток в США вырос из-за экономического упадка в странах Латинской Америки. В Соединенных штатах явно не готовы принять всех. Только за последние девять месяцев число задержанных властями США на границе с Мексикой превысило миллион человек.
В Бейруте женщина взяла в заложники сотрудников банка, чтобы забрать свои деньги со вклада. Она ворвалась в одно из отделений, угрожая сжечь себя и всех вокруг. Кроме того, на кадрах, которые сняли в помещении банка видно, как женщина достает пистолет, что вызвало у посетителей панику. В итоге деньги она получила и благополучно скрылась. Как пишут местные СМИ, пистолет, которым была вооружена налетчица, оказался детской игрушкой.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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