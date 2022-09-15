Зеленский попал в ДТП в Киеве

Владимир Зеленский попал в аварию. Картеж украинского президента не поделил дорогу с легковушкой.

Зеленский, по информации его пресс-секретаря Сергея Никифорова, не пострадал, а водителю машины потребовалась помощь врачей. Его увезли в больницу на скорой помощи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.