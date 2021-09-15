На Садовом кольце образовался затор из-за аварии

На Садовом кольце в Москве образовался затор из-за аварии.

В районе пересечения с Арбатом столкнулись автомобиль и мотоцикл, который от удара загорелся. Как сообщили в Дептрансе, свободны только две полосы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.