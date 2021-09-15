СК запросил арест мужчины, проводившего дезинсекцию в "Магните" на Совхозной улице

Следственный комитет просит арестовать фигуранта дела об отравлении бабушки и девочки из дома на Совхозной улице.

Речь идет о сотруднике компании, которая проводила дезинсекцию магазина "Магнит". Там продавался арбуз, который предварительно и стал причиной отравления.

Ранее стало известно, что приоритетной версией следствия является именно нарушение правил дезинсекции. Семья могла отравиться арбузом из-за химических веществ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Уже возбуждено уголовное дело. Следствие пока продолжается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.