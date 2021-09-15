Конфликт на обочине в Подмосковье, где водителю угрожали пистолетом, разбирает полиция

Конфликт на обочине в Подмосковье разбирает полиция. Женщина, которая угрожала водителю грузовика пистолетом, сама написала заявление.

По ее словам, мужчина разбил лобовое стекло ее машины. Дальнобойщик подал встречный иск. Он утверждает, что ему угрожали топором и пистолетом.

Конфликт произошел после того, как водитель грузовика перекрыл движение по обочине. Подробнее о том, кто прав в этой ситуации и кому что грозит, – в эфире телеканала Москва 24.