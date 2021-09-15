Задержан генеральный директор газовой компании после взрыва в Ногинске

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора компании, обслуживавшей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошел взрыв бытового газа. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью Ольга Врадий.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир. В ходе разбора завалов спасатели МЧС обнаружили тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.