Роналду ударом мяча попал в голову девушке-стюарду

Игрок "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду во время разминки неудачно ударил по мячу и послал его прямо в голову девушке-стюарду.

Удар был такой силы, что девушка упала и потеряла сознание. Футболист вместе с врачами подошел к ней и извинился.

Что касается игры, то португальцу удалось забить гол в ворота клуба "Янг Бойз", но удержать преимущество манкунианцы не смогли и сенсационно проиграли швейцарцам со счетом 1:2. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.