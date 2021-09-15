Число погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии выросло до двух. ЧП произошло на высоте более 2 тысяч метров.

В поселке Домбай в Карачаево-Черкесии ледник рухнул на туристов. Обрушение части ледника произошло из-за его таяния. В тот момент там находились шесть человек из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярского края.

Туристов просят перед походом в горы отмечаться в МЧС, что пострадавшая группа не сделала. Теперь маршрут к леднику Алибек будет приостановлен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.