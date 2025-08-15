Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

Новости

15 августа, 23:45

Происшествия

В Рязанскую область направили еще 100 специалистов МЧС

В Рязанскую область направили еще 100 специалистов МЧС

"Московский патруль": суд вынес приговор блогеру за попытку дать взятку полицейскому

"Московский патруль": в Москве начали воровать игрушки Labubu

Строящийся дом загорелся в подмосковном Красногорске

Городские службы локализовали скопление воды на Бутырской улице

Городские службы ликвидируют скопление воды на Бутырской улице

Новости регионов: число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 4

Не менее трех человек погибли при взрыве на заводе под Рязанью

Новости регионов: траулер "Изумруд" сломался в акватории Кольского залива

Новости мира: свыше 70 человек пострадали в результате беспорядков в Сербии

К месту взрыва на заводе "Эластик" в Рязанской области направили еще 100 специалистов МЧС. Там уже работают около 70 спасателей, кинологи и десятки единиц техники. При детонации пороха здание было полностью разрушено. По данным следствия, причиной могло стать нарушение требований промышленной безопасности. Погибли пять человек, больше сотни получили ранения.

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 8 километров, шлейф растянулся на 100 километров в северо-восточном направлении. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок, предупредили в регионе.

Один человек погиб, двое пострадали при падении строительного крана в Севастополе. Конструкция упала с высоты в 45 метров при монтажных работах. Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоЕкатерина Ефимцева

