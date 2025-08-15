В Рязанскую область направили еще 100 специалистов МЧС

К месту взрыва на заводе "Эластик" в Рязанской области направили еще 100 специалистов МЧС. Там уже работают около 70 спасателей, кинологи и десятки единиц техники. При детонации пороха здание было полностью разрушено. По данным следствия, причиной могло стать нарушение требований промышленной безопасности. Погибли пять человек, больше сотни получили ранения.

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 8 километров, шлейф растянулся на 100 километров в северо-восточном направлении. Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок, предупредили в регионе.

Один человек погиб, двое пострадали при падении строительного крана в Севастополе. Конструкция упала с высоты в 45 метров при монтажных работах. Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

