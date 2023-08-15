Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 20:00

Происшествия

Новости часа: спецборт доставит в Москву 17 пострадавших при пожаре в Махачкале

Новости часа: спецборт доставит в Москву 17 пострадавших при пожаре в Махачкале

Врачи подготовят 11 пострадавших после взрыва в Дагестане к перевозке в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России прибыл из Москвы в Махачкалу

"Актуальный репортаж": пассажиры Airbus А321 рассказали об аварийной посадке

Директор Лады Дэнс сообщил, что состояние артистки вызывает опасения

Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 35

Спецборт МЧС прибыл в Махачкалу для перевозки пострадавших при взрыве на заправке

Спецборт МЧС отправился за пострадавшими при взрыве на заправке в Дагестане

Крупный лесной пожар произошел на юге Франции

Пожар площадью 500 "квадратов" произошел в многоквартирном доме в Красноярске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спецборт доставит в Москву 17 пострадавших при пожаре в Махачкале. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Парк "Зарядье" в Москве вновь открыли после проверки неопознанного устройства. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Почти 180 многоквартирных домов поставлено на кадастровый учет в Москве с января по июль. Таковы данные Росреестра.

Читайте также
происшествиярегионыгороднедвижимостьвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика