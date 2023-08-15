Новости часа: спецборт доставит в Москву 17 пострадавших при пожаре в Махачкале

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спецборт доставит в Москву 17 пострадавших при пожаре в Махачкале. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Парк "Зарядье" в Москве вновь открыли после проверки неопознанного устройства. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Почти 180 многоквартирных домов поставлено на кадастровый учет в Москве с января по июль. Таковы данные Росреестра.