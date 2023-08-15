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15 августа, 18:15

Происшествия

Врачи подготовят 11 пострадавших после взрыва в Дагестане к перевозке в Москву

Врачи подготовят 11 пострадавших после взрыва в Дагестане к перевозке в Москву

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Врачи подготовят 11 пострадавших после взрыва в Дагестане к перевозке в Москву. На борту самолета находятся специальные медицинские модули. Об этом сообщили в Минздраве.

По состоянию на 18:00, в больницах Дагестана находятся более 60 человек, которые пострадали при взрыве на АЗС. Расследованием уголовного дела о взрыве на автозаправке в Махачкале займется центральный аппарат Следственного комитета России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
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