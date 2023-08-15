Спецборт МЧС прибыл в Махачкалу для перевозки пострадавших при взрыве на заправке

Спецборт МЧС прибыл из Москвы в Махачкалу. На нем пострадавших от взрыва на автозаправочной станции перевезут в клиники столицы.

По последней информации, число жертв трагедии в Дагестане выросло до 35. Пострадало не менее 80 человек. На данный момент в больницах республики находятся 63 человека, 11 из них – в тяжелом состоянии.

В районе, где произошел взрыв, введен режим ЧС. Власти Дагестана выделят по одному миллиону рублей семьям погибших, также от 200 до 400 тысяч рублей выплатят получившим вред здоровью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.