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Происшествия

Спецборт МЧС отправился за пострадавшими при взрыве на заправке в Дагестане

Спецборт МЧС отправился за пострадавшими при взрыве на заправке в Дагестане

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В Дагестан направился спецборт МЧС, который заберет в Москву пострадавших при взрыве на заправке. Самолет оборудован медицинскими модулями, они предназначены для перевозки пациентов с тяжелыми травмами, позволяют проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких. Помимо бригады врачей, в составе группы прибудут психологи.

Тем временем число погибших увеличилось до 30. В списке жертв – трое детей. Пострадавших – 102 человека, 10 из них в тяжелом состоянии.

ЧП случилось вечером 14 августа. По данным МЧС, там загорелся автосервис, а затем пламя перешло на территорию заправки, где сдетонировала газовоздушная смесь. 15 августа в Дагестане объявлен траур.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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