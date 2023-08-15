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09:30

В мире

Крупный лесной пожар произошел на юге Франции

Крупный лесной пожар произошел на юге Франции

Пожар площадью 500 "квадратов" произошел в многоквартирном доме в Красноярске

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Очередная волна жары во Франции принесла с собой мощные лесные пожары. В данный момент спасатели тушат окрестности города Сен-Андреа, это на юге страны.

Людей едва успели вывезти из автокемпинга – пламя уничтожило около 50 автодомов. Эвакуируют и горожан, так как огонь подобрался к жилью, в нем начали взрываться газовые баллоны.

Всего в безопасные районы перевезли около трех тысяч человек. Есть ли раненые среди жителей – пока не сообщается. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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