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Происшествия

Пожар площадью 500 "квадратов" произошел в многоквартирном доме в Красноярске

Пожар площадью 500 "квадратов" произошел в многоквартирном доме в Красноярске

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В Красноярске жителям пятиэтажки утром 15 августа пришлось быстро покидать свои квартиры. Дело в том, что у дома загорелась крыша. Огонь быстро охватил площадь в 500 квадратных метров. Из здания эвакуировались 138 человек, в том числе 11 детей. Никто не пострадал. В прокуратуре региона сообщили, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

В горах Краснодарского края спасатели ищут пропавших туристов. Отец и сын отправились в поход 5 августа из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна. Последний раз они выходили на связь неделю назад. Свой маршрут они не регистрировали. Ищут пропавших двумя группами – с земли и воздуха.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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