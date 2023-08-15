Новости мира: мощный взрыв прогремел на военном заводе в Израиле

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Израиле. По сообщениям местных СМИ, пострадали три человека. Спасателям удалось довольно быстро локализовать очаг возгорания. Что на самом деле стало причиной взрыва, в данный момент выясняют следователи.

Мексиканский вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла сквозь линзообразное облако, которое окутало верхушку горы. Как предупредили в метеослужбах, если вулкан не снизит активность, то власти могут закрыть аэропорт в Мехико. Дело в том, что Попокатепетль находится в 70 километрах от столицы Мексики.

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