Спецборт МЧС РФ отправился за пострадавшими при взрыве в Дагестане

В Дагестан направился спецборт МЧС, который заберет в Москву пострадавших при взрыве на заправке. Самолет оборудован медицинскими модулями, они предназначены для перевозки пациентов с тяжелыми травмами, позволяют проводить интенсивную терапию и искусственную вентиляцию легких. Помимо бригады врачей, в составе группы прибудут психологи.

Тем временем число погибших увеличилось до 25. В списке жертв – трое детей. Пострадавших, как ранее сообщили в российском Минздраве, 66 человек, 10 из них в тяжелом состоянии.

ЧП случилось вечером 14 августа. По данным МЧС, там загорелся автосервис, а затем пламя перешло на территорию заправки, где сдетонировала газовоздушная смесь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.