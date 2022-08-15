Три года прошло с момента нашумевшей посадки самолета на кукурузное поле в Жуковском

Ровно три года прошло с момента нашумевшей посадки самолета "Уральских авиалиний" на кукурузное поле в Жуковском. 15 августа 2019-го экипаж лайнера спас более двухсот пассажиров.

В годовщину "кукурузного чуда" авиакомпания рассказала о дальнейшей судьбе членов команды. Все они продолжают работать в компании. При этом некоторые получили повышение, у троих – пополнение в семье. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.