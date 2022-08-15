Причиной ЧП в доме на проспекте 40 лет Октября могло стать переустройство вентиляции

Причиной ЧП в доме на проспекте 40 лет Октября могло стать незаконное переустройство вентиляции в ванной. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства. Вчера семья, живущая в этом доме, отравилась неизвестным веществом. Пришлось эвакуировать и соседей.

При осмотре квартиры установлено, что в ванной комнате, оборудованной газово-проточным водонагревателем, был установлен электровентилятор. Его использование категорически запрещено в помещениях с газовым оборудованием. Были обнаружены другие технические нарушения.

При включенном электровентиляторе может нарушаться естественная вентиляция дома, что способствует накоплению углекислого газа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.