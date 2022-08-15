Легкомоторный самолет упал прямо на проезжую часть в Подмосковье

В Подмосковье легкомоторный самолет упал прямо на проезжую часть и перекрыл ее. Жесткая посадка произошла в Серпуховском районе. Рядом расположен частный аэродром. В МЧС прокомментировали, что авария возникла из-за шасси.

Проезд уже освободили. В результате ЧП пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.