В Подмосковье легкомоторный самолет упал прямо на проезжую часть и перекрыл ее. ЧП произошло в Серпуховском районе. Об этом сообщили очевидцы.

Проезжающие машины не задело. Самолет начали убирать с дороги. О пострадавших не сообщалось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.