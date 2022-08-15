Новости последнего часа: один россиянин пропал без вести после ЧП в Ереване

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один гражданин РФ числится пропавшим без вести после ЧП на ереванском рынке, сообщили МЧС страны.

Жара продержится в Москве минимум до выходных. Переждать ее можно в комнатах прохлады в центрах соцобслуживания, рассказали в мэрии.

Теракт на нефтепроводе предотвратили в Волгоградской области, его готовили под контролем спецслужб Украины, прокомментировали в ФСБ.