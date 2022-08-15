Пожар произошел из-за горевшей сухой травы в Ростовской области

В Ростовской области помимо сорокаградусного пекла возникли еще и пожары. В городе Константиновск, по предварительной информации, пожар произошел из-за горевшей сухой травы.

Сообщили, что огонь уже добрался до хозяйственных построек, окружил заправку и может перейти на жилые дома. Как сообщили в администрации района, с пламенем начали бороться сотрудники МЧС и добровольцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.